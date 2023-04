Taccuino elettorale Elly Schlein per Guccinelli

Giornate intense per i candidati sindaco alle amministrative di Sarzana del 14 e 15 maggio. Questa sera alle 21 la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, saluterà dal palco di piazza Luni la candidatura a sindaco di Renzo Guccinelli (nella foto), appoggiato dalla coalizione di centrosinistra.

Giro nei quartieri per Matteo Bellegoni candidato del Partito Comunista Italiano. Oggi, venerdì, doppio incontro nel quartiere dell’Olmo: alle 18.30 incontro con i residenti al bar Cavalluccio Blu e alle 21 al ristorante La Pace sempre in via Cisa. Martedì 2 maggio alle 18.30 al centro sociale di Bradia e mercoledì 3 sarà dalle 17 a Boettola. Incontri al point di piazza Matteotti invece per Federica Giorgi candidata del Movimento 5 Stelle e di Sinistra per Sarzana.