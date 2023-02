"Sul ponte il cantiere va a rilento Subito più operai e giorni di lavoro"

La previsione, ottimistica, della riapertura del ponte della Colombiera a doppio senso di circolazione fissata al 2 giugno è comunque ancora un’ipotesi e viene accolta con un certo scetticismo. Il sindaco amegliese Umberto Galazzo infatti, pur accogliendo con soddisfazione lo spiraglio aperto da Anas e ribadito da Regione Liguria di una riduzione della portata dell’intervento, ha voluto chiarire i passaggi e registrare alcuni ritardi. Come ad esempio la mancata chiusura della ciclopedonale sull’infrastruttura annunciata per lo scorso lunedì ma ancora non effettuata.

"La nota di Anas – ha spiegato Umberto Galazzo – specifica che per rispettare la scadenza del 2 giugno è necessario che le condizioni delle saldature sulla semicarreggiata di valle presentino le medesime condizioni che sono state riscontrate a monte, circostanza che potrà essere validata solo a valle delle ispezioni che saranno condotte dall’Istituto Italiano della saldatura all’avvenuta scopertura della lastra ortotropa nella corsia di valle. Solo quindi se le verifiche saranno positive la riapertura al transito in entrambi i sensi di marcia sarà fissata per il 2 giugno".

Il primo cittadino non nasconde lo scetticismo proprio a causa delle tempistiche di intervento. "Fino ad oggi – conclude – il cantiere è parso procedere a rilento rispetto a quanto previsto, con un numero di maestranze inferiore rispetto alle aspettative e con i lavori spesso sospesi nel fine settimana. Anche l’ordinanza di Anas di chiusura della pista ciclopedonale non ha avuto seguito. A prescindere dai cronoprogrammi quindi l’auspicio è che da subito ci sia una accelerazione con aumento dei giorni di lavoro e del numero delle maestranze impiegate".

Il cantiere sul ponte era stato aperto il 24 ottobre obbligando al senso unico alternato. La fine lavori era stata fissata al 22 luglio, in piena stagione turistica.