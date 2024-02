“Su il sipario!“ alla terza edizione. Dandini, Costa e Celestini in scena

Grande attesa per la 3ª edizione di “Su il sipario!” rassegna teatrale e cinematografica organizzata dal Comune di Santo Stefano in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte. Il calendario culturale avrà luogo dal 15 marzo al 23 maggio a Santo Stefano Magra, nell’Opificio calibratura in Area Vaccari.

"Santo Stefano si impegna da sempre a valorizzare tutte le forme di espressione culturale e artistica per raccogliere le inclinazioni del nostro territorio e ripercorrere le nostre orme storiche – anticipa la sindaca Paola Sisti insieme a Paolo Ruffini, Assessore alla Cultura – ’Su il sipario!’, arrivata alla terza edizione, diventa quest’anno un ricco contenitore che unisce alla rassegna teatrale dedicata a Cesare Orsini, anche appuntamenti di teatro civile e di cinema. Un calendario vivace e vario per accompagnarci verso l’estate".

Il programma prevede 3 incontri di teatro civile a pagamento, su circuito Vivaticket, organizzati dal Comune di Santo Stefano in collaborazione con Ad Eventi, che avranno come protagonisti tre grandi nomi della scena culturale italiana: Serena Dandini ospite il 15 marzo con “La vendetta delle Muse”, Lella Costa in scena all’Opificio il 9 aprile con “Ragazze” e, infine, Ascanio Celestini il cui spettacolo dal titolo “Radio Clandestina” è in programma per il 2 maggio, sempre nei locali dell’Opificio.

In cartellone anche 8 spettacoli teatrali a cura di compagnie provenienti da tutta Italia, in onore di Cesare Orsini, Magister Stopinus, poeta ponzanese del 1500. In più, nel corso della rassegna, verranno proiettati due film che hanno fatto la storia del cinema, e la cui proiezione è curata da Cineambulante, consolidata realtà santostefanese.

Gli spettacoli, tranne i tre di teatro civile, sono a ingresso libero e gratuito (info: 335 5857488 / [email protected]). Per gli spettacoli di teatro civile le prevendite su Vivaticket sono già aperte da ieri.