Studenti a lezione di legalità. Il pastore tedesco Karma ‘spiega’ come scovare la droga

Santo Stefano Magra (La Spezia), 23 luglio 2023 – Un’azione studiata nei dettagli per intercettare anche grazie al fiuto del cane l’arrivo di sostanza stupefacente nascosta nei container oltre alle ’griffe’ false e prodotti non a norma.

Lo spiegamento di forze era però una prova organizzata al Centro unico dei servizi di Santo Stefano Magra alla quale hanno preso parte i funzionari verificatori dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, i militari del locale gruppo della Guardia di Finanza e il personale del posto di controllo frontaliero della Spezia. Hanno spiegato agli studenti del terzo corso post diploma, organizzato dall’Its della Spezia in collaborazione con la Scuola nazionale trasporti e logistica, per conseguire la qualifica di tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci, le varie fasi dei controlli, dalla verifica dell’integrità dei sigilli sui container, alla loro apertura e alla successiva verifica a campione dei colli.

Una lezione pratica che è stata seguita da dai venticinque giovani che hanno preso parte al corso di alta formazione. Oltre ai funzionari e finanzieri era presente anche Karma, il cane pastore tedesco specializzato nel trovare sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo nascoste nella merce stivata nei container. Il cane antidroga della Guardia di Finanza della Spezia insieme al suo conduttore ha fornito un saggio della sua abilità e l’addestramento al delicato ruolo da svolgere. I ragazzi inoltre hanno seguito il lavoro del team degli addetti al centro di Santo Stefano Magra mirato a mantenere alta l’efficienza commerciale della movimentazione agendo sui tempi di consegna delle merci ai destinatari, fattore economico di rilevante importanza per l’economia del Paese.

Gli studenti e insegnanti sono stati poi ricevuti dall’amministratore delegato della società La Spezia Port Service Salvatore Avena e da Massimo Bozzano.