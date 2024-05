Strada chiusa, spiragli positivi. Apertura a senso unico alternato e ’geostuoie’ contro la frana

Senso unico alternato dalla prossima settimana sulla provinciale a Vezzano e, per consolidare la scarpata, in arrivo ’geostuoie’ di contenimento. Potrebbe essere la soluzione per recuperare la viabilità da Vezzano a Spezia, ora interrotta a causa di una frana avvenuta il 2 maggio a Beverone. Dal sopralluogo avvenuto qualche giorno fa, la situazione è stata stimata meno preoccupante di come era apparsa subito dopo il cedimento. L’indagine geologica, tema della riunione che si è svolta tra tecnici, sindaco del Comune di Vezzano e funzionari della Provincia, ha fatto ben sperare che la tratta possa essere riaperta anche solo a una corsia. Sarebbe un sollievo per gli abitanti di Vezzano, costretti a girare tutta la collina e a transitare da Fornola per raggiungere Spezia. Per i mezzi pubblici, per i pulmini scolastici che ogni mattina devono accompagnare gli studenti nelle rispettive scuole, per le stradine, ex mulattiere, come via della Stazione che ora sono sovraccaricate dal traffico. "Il danno è minore di come sembrava – conferma il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni – abbiamo fatto il punto della situazione con gli ingegneri Benvenuto e Calzetta su quella porzione di strada dove purtroppo i cedimenti sono frequenti".

Il versante era già stato chiuso mesi fa, in quella zona è ora necessario un intervento. Tra le soluzioni progettuali risulta al momento in pole position il posizionamento delle geostuoie, strutture a reti rinforzate sulla parete. Intanto gli operai stanno liberando dai detriti di massi, alberi e rami; una volta finito questo lavoro di rimozione, la strada potrebbe essere riaperta, come detto, a senso unico alternato con semaforo.

Cristina Guala