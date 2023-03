Storie di donne Scelta è libertà

Un libro scritto da una donna per le donne, che ha per protagonista un mondo in rosa in bilico fra emancipazione e imposizioni della società. Si chiama ’Storie al femminile’ (Albatros Edizioni) e lo firma l’amegliese Rosemy Conoscenti, che domani alle 17 lo presenterà l alla libreria Giunti al Punto al Centroluna di Sarzana. "Un inno a questa figura – spiega l’autrice –, in cui ogni capitolo è dedicato a una delle sue protagoniste. Sono storie inventate o ispirate a vicende reali, in cui la donna cerca di riappropriarsi della libertà esercitando la facoltà di scelta: l’unico modo per poter arrivare alla parità, che non significa replicare ciò che fa l’uomo ma aver uguali diritti". L’esempio che cita Conoscenti è quello di una protagonista che si riscatta, rifiutando un matrimonio che sulla carta e per consuetudine sociale sembrava scritto, ma lei non desidera. "Questa e altre scelte: quanto sono accettate? Sarebbero percepite allo stesso modo se le avesse fatte un uomo?" si chiede. Sandra, Francesca, Camilla, Clelia, Alice, Giovanna e tante altre: fra una pagina e l’altra, tassello dopo tassello verso la parità reale, non senza difficoltà e scelte dolorose. A impreziosire l’opera "nata quasi per caso in una notte di luna piena" è il tocco dell’autrice: da sempre molto attenta alla questione femminile, nella vita come nelle opere, permea di pathos i propri personaggi, donando loro personalità forti e di spessore, ma allo stesso tempo dona alle proprie pagine un tocco delicato e poetico, suo marchio di fabbrica.

Chiara Tenca