Stop ai ’botti’ in occasione di nozze, lauree e battesimi Lo impone il nuovo regolamento a tutela degli animali

Una festa in allegria ma non più scoppiettante. Il Comune di Castelnuovo ha vietato l’uso dei fuochi di artificio ai gestori di locali pubblici mettendo un freno alla moda dilagante di accompagnare matrimoni, battesimi, lauree, complenni e ogni occasione di convivialità con di mortaretti e bengala colorati e rumorosi. Uno stop votato l’altra sera in consiglio nell’ambito dell’approvazione del primo regolamento di tutela degli animali. Oltre 50 articoli per proteggere gli animali (da compagnia, da cortile e in libertà) ma anche dettare le regole del convivere civile cercando di non creare discussioni tra vicini di casa, soprattutto in una zona ancora a vocazione agricola. Evitando le liti per un gallo troppo vicino alla finestra, un pollaio in prossimità di una abitazione (altrui) ma anche le regole per una corretta uscita con il cane come museruole e il non lasciarlo libero per strado in aree verdi. Regole, come ha evidenziato il consigliere Maria Luisa Isoppo, che in alcuni casi probabilmente non verranno mai adottate come nel caso del divieto di taglio dei rami, ammodernamento di tetti e facciate in alcuni periodi dell’anno per non turbare gli uccelli ma comunque di sollecito a una condotta pertinente.

Tra i principi il divieto imposto ai gestori dei locali di utilizzare i fuochi d’artificio. "C’è solo una occasione – ha spiegato il sindaco Daniele Montebello – in cui i fuochi d’artificio sono tollerati perchè fanno parte della tradizione: la festa della Madonna. Ma in questo caso abbiamo le autorizzazioni della prefettura e la presenza dei vigili del fuoco. Per il resto anche a Capodanno ho sempre chiesto di evitarli, pur non potendo vietarli se non in aree pubbliche, proprio per non creare problemi agli animali". Ci saranno anche regole per l’utilizzo dell’area di sgambatura nell’area verde di Molicciara e in un’altra ancora da collocare.

Massimo Merluzzi