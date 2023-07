Stefano Vinchesi nuovo coordinatore di Forza Italia

Nuovi incarichi nel gruppo direttivo di Forza Italia. Gli "azzurri" rientrati sulla scena politica sarzanese dopo le scorse elezioni amministrative che hanno portato alla presentazione della lista a sostegno del centrodestra e all’elezione in consiglio comunale del candidato Francesco Sergiampietri- che oltre ad essere capogruppo di FI è anche stato nominato vicepresidente dell’assise comunale - stanno continuando a organizzarsi sia a livello regionale che locale. La novità riguarda la fresca nomina a coordinatore cittadino del geometra Stefano Vinchesi arrivata dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Vinchesi sostituisce nel ruolo di coordinatore Andrea Cargiolli che ha rassegnato proprio qualche giorno fa le dimissioni. Stefano Vinchesi (in foto), è un volto conosciuto della politica avendo svolto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza nella legislatura 2013-2018, eletto nella lista civica "Noi per Sarzana" che aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Alessio Cavarra, ultimo primo cittadino di centrosinistra di Sarzana. Dopo l’uscita dal consiglio comunale Vinchesi nel 2021 ha deciso di aderire al progetto liberale-riformista iscrivendosi a Forza Italia. Nelle scorse settimane il consigliere comunale Francesco Sergiampietri, vice presidente del consiglio comunale, era invece stato nominato coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani direttamente dal responsabile regionale Davide Longardo.