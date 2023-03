Stazione idrovora di Ameglia, altri 40 giorni di cantiere: impianto in servizio ad aprile

Il cantiere

Ameglia (Spezia), 6 marzo 2023 – La stazione idrovora dovrà attendere ancora qualche tempo prima di essere a servizio della sicurezza idraulica del territorio amegliese. Il mega progetto dal costo di 6 milioni di euro avrebbe dovuto infatti essere completato, secondo il cronoprogramma, entro febbraio ma Regione Liguria ha firmato il prolungamento del cantiere per altri 40 giorni. Comunque se il termine fissato al 10 aprile fosse rispettato il ritardo nella previsione sottoscritta a luglio 2021 sarebbe davvero minimo considerata la portata dell’infrastruttura posizionata alla foce del Canal Grande, destinata al controllo della principale insidia in caso di allerta per la frazione del Cafaggio.

Alla fine di dicembre il cantiere aveva dovuto svolgere alcuni interventi aggiuntivi a causa della franosità del terreno e questo indubbiamente ha influito nella conclusione dell’opera facendola slittare di qualche settimana. "L’impianto idrovoro del Canal Grande – ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone – è un’opera fondamentale per la mitigazione del rischio nella piana. Alcune complesse problematiche geologiche e geotecniche strutturali hanno reso necessaria una breve proroga dei lavori e intanto si sta valutando di realizzare nell’ambito dei lavori in corso anche il tratto terminale di un nuovo scatolare, in fase di avanzata progettazione da parte del Comune di Ameglia, finalizzato a convogliare nel Canal Grande tutte le acque provenienti dal versante a monte da via Pisanello che non vengono correttamente smaltite dall’esistente condotta idraulicamente non adeguata".

Il cantiere è stato aperto nel luglio 2021 nel tratto terminale del Canal Grande all’inizio della strada che porta a Bocca di Magra e durante i lavori sono emerse criticità strutturali del tratto di canale contiguo all’area interessata dalla realizzazione delle vasche quindi la struttura commissariale di Regione Liguria ha concesso all’impresa appaltatrice una ulteriore proroga di 40 giorni.