Stasera il peana di luce per Dante. Staffetta dalla Toscana all’Emilialungo le valli del Magra e del Vara

Passa soprattutto attraverso la Val di Magra, la Lunigiana e la Val di Vara la seconda edizione della staffetta torciera dantesca “Peana di luce per Dante” in programma questa sera a partire dalle ore 21, a cura dell’Archeoclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano in collaborazione con l’Ente Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, i Comuni aderenti e numerose associazioni. La data del 13 settembre è stata scelta in quanto anniversario della morte del poeta, datata 1321. In estrema sintesi, la staffetta consisterà nel lanciare nel cielo notturno, dai diversi luoghi in successione (dalla Toscana, terra natia di Dante, attraverso la Liguria e l’Emilia Romagna, dove è sepolto, a Ravenna), a lettera D di Dante in linguaggio morse: 2 secondi di luce - pausa - 1 secondo di luce - pausa - 1 secondo di luce - stop.

Si inizierà da Fontia, a Carrara, e si finirà al castello di Rossena a Canossa (Reggio Emilia), toccando le località visitate o citate dal Sommo Poeta, insieme a quelle che, pur non citate, si trovano tuttavia sulla linea del percorso e fanno da collegamento tra le altre postazioni torciere. Il primo faro in alfabeto morse sarà dunque azionato dal presidente della Pro loco di Fontia Cristiano Corsini. Il segnale sarà poi ritrasmesso ad Ameglia, la postazione successiva, che a sua volta lo rilancerà alle altre in questa suggestiva staffetta luminosa. Il segnale morse ’correrà’ su cime di monti, castelli antichi e borghi per onorare il Sommo Poeta con un "inno luminoso di eterna gratitudine". Alle 21, dunque, il via a Fontia di Carrara, poi subito le tappe liguri inframmezzate con quelle lunigianesi: Ameglia, Luni, Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, Fosdinovo, Sarzana, Arcola, Caprigliola di Aula, Podenzana, Tresana, castello di Bibola, Licciana Nardi, Terrarossa, Mulazzo, Villafranca, Bagnone, Castiglione del Terziere, Bolano, Podenzana, Calice, Ceparana, Beverino e così via fino a superare il passo della Cisa, toccare Berceto e altri luoghi fino alla tappa finale.