Stamani a Saliceti Simbolica ’prima pietra’ per il biodigestore

La consegna del cantiere era ormai attesa e infatti stamani NELlo spazio di Saliceti, al confine tra Vezzano e Santo Stefano, inizierà la realizzazione dell’impianto biodigestore di trattamento dei rifiuti. Dopo un lungo e contestato percorso ci sarà la consegna del lavoro e il sopralluogo inaugurale alla presenza dell’amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini, Giovanni Toti presidente della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone assessore della giunta regionale, Pierluigi Peracchini presidente della Provincia della Spezia, Monica Giuliano commissario regionale per i rifiuti e Massimo Bertoni sindaco di Vezzano Ligure. Stamani alle 11.30 dunque si chiude la fase di attesa contraddistinta da un gran numero di manifestazioni di opposizione al progetto e di ricorsi al Tar portate avanti dai comitati ambientali e dalle amministrazione comunali di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra. L’ultimo tassello mancante è arrivato qualche mese fa dal Tar del Lazio che ha respinto anche l’ultimo ricorso, relativo al finanziamento di 40 milioni di euro del ministero attraverso i fondi del Pnrr, e dato il via libera alle operazioni. Il via libera è accompagnato dal disappunto del consigliere regionale Davide Natale che ha seguito molto da vicino l’evolversi della progettazione anche nel ruolo di consigliere provinciale. "Regione Liguria e Provincia della Spezia - spiega il consigliere del Partito Democratico - tirano dritte sul biodigestore di Saliceti, incuranti di come l’Agenzia Anticorruzione potrebbe esprimersi in merito ai rilievi della stessa Anac sull’espletamento della gara di affidamento che potrebbe essere in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenzialità delle pubbliche concessioni. Alla luce della situazione ancora in corsa suggerirei ancora prudenza prima di chiudere definitivamente la partita".

m.m.