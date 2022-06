Si apposta vicino a dove lavora l'ex convivente, 32enne arrestato dai carabinieri

Santo Stefano Magra, 17 giugno 2022 – Si appostava vicino a dove lavorava l'ex compagna, per questo un trentaduenne è stato arrestato per stalking.

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra hanno rintracciato e arrestato un operaio residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria spezzina, dopo che i militari lo avevano denunciato per atti persecutori, commessi a partire da gennaio scorso nei confronti della sua ex convivente. L’uomo si era infatti più volte appostato nei pressi del luogo di lavoro della donna.

I carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia dalla donna, avevano attivato immediatamente la procedura prevista in caso di stalking ed effettuato mirati e prolungati servizi a tutela della vittima, documentando dettagliatamente i fatti all’autorità giudiziaria, che ha così emesso una misura cautelare per scongiurare, nella fase delle indagini preliminari, ulteriori rischi per la vittima.

Nella tarda serata di ieri l’uomo è stato fermato e tratto in arresto, per essere poi porto alla casa circondariale spezzina di Villa Andreino.

Marco Magi