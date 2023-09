Stadio, ritardo nei lavori ma si cerca di recuperare Spezia-Pisa al ’Picco’ con progetto provvisorio

Iniziamo dalla brutta notizia. Il Picco non sarà finito, come da progetto presentato a fine giugno a Villa Marigola, per la partita dell’8 ottobre contro il Pisa. Passiamo ora a quella bella. La partita si potrà comunque giocare nello stadio di viale Fieschi perché lo Spezia presenterà alla Lega di B un progetto provvisorio, dove ci saranno comunque i servizi essenziali richiesti, per avere l’autorizzazione. Il sopralluogo effettuato ieri mattina da tecnici e autorità al cantiere per l’ammodernamento della tribuna, dopo i primi due mesi di lavori, è servito a fugare i dubbi sulla reale situazione. E’ vero che un imprevisto nelle fondamenta ha fatto perdere 1520 giorni sulla tabella di marcia per il completamento totale dei lavori, previsto il 30 settembre. Gli scavi hanno infatti riportato alla luce un muro di base incompleto, che non risultava dalle carte degli anni Trenta. In soldoni, le fondamenta previste inizialmente a una profondità di 80 centimetri, non avrebbero potuto sorreggere la struttura, quindi si è stati costretti a scendere a tre metri, anche con un aggravio dei costi. Ma grazie alla nuova legge sugli stadi, nel caso gli investimenti pubblici siano inferiori al 50 per cento, si è potuto procedere senza gara. E’ già stata fatta la gettata di cemento dietro alla tribuna, dove sorgerà il secondo edificio per l’area ospitality e la parte superiore con la tribuna stampa e la copertura. La prossima settimana si potrà iniziare a collocare le strutture portanti in acciaio e i ’blocchi’ prefabbricati. In questo momento, oltre al cantiere del Picco, ce ne sono altri due: le officine che stanno producendo i materiali. E l’ad Andrea Gazzoli ha dato un’accelerata per le forniture dell’acciaio che stavano andando a rilento. Ci è voluta però una variante ai lavori, che presto andrà in conferenza dei servizi per l’approvazione.

"Occorrerà un mesetto per finire i lavori e chiedere il progetto provvisorio", è stato detto. "Un po’ prima è meglio", ha aggiunto il prefetto Maria Luisa Inversini che ha voluto sincerarsi in prima persona dello stato dei lavori. "Se si fa il rapporto tra la quantità di lavoro e i tempi siamo comunque a livelli di record", ha detto Riccardo Lazzini. responsabile infrastrutture dello Spezia Calcio. Con lui il presidente Philip Platek, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. Il sindaco Pierluigi Peracchini: "Per la conferenza dei servizi ci vorrà un mesetto, rispetto ai sei mesi standard. Sfruttiamo la nuova legge sugli stadi, siamo la prima città in Italia a farlo".

Massimo Benedetti