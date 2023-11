Stabilimento balneare. L’Anmi decide il futuro

I soci della locale sezione dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia si riuniranno domenica 3 dicembre in assemblea per decidere sul futuro dello stabilimento balneare di Marinella. L’appuntamento è per le 10 (prima convocazione alle 7) al cinema Moderno, in via del Carmine a Sarzana. All’ordine del giorno, dopo la relazione del presidente Carlo Petacco, ci sono la discussione e la decisione in ordine al contratto di affitto in scadenza con la società proprietaria dell’area su cui sorge la ’storica’ struttura balneare. Il giorno precedente, sabato 2 dicembre, il gruppo Anmi celebrerà la festa della patrona Santa Barbara. Alle 9,30 il raduno presso la sede di via Fiasella, quindi la messa in Cattedrale alle 10 con il successivo corteo (ore 11) per le vie cittadine e la deposizione di una corona al monumento ai Marinai, nell’omonima piazzetta.