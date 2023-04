Stabilimento Anmi Domani l’assemblea

Che ne sarà dello storico stabilimento balneare dell’Anmi a Marinella, alla luce delle direttive europee in materia di concessioni balneari (presto in vigore) e del passaggio di mano dell’area su cui insiste il bagno dei "Marinai" con l’attiguo parcheggio fra Marinella Spa (in liquidazione) e nuova proprietà (la società Angeli e Poli srl)? Il tema sarà affrontato domani nel corso dell’assemblea convocata a Marinella, nello stabilimento balneare, alle 10, all’ordine del giorno la relazione del presidente Anmi Carlo Petacco e il consuntivo 2022. Il problema, si porrà per la stagione 2024, cioè alla scadenza del contratto.