Spunti di vista", Successo per l'iniziativa "FurgoMytho" a Sarzana" Organizzatori della rassegna "Spunti di vista" hanno raccolto fondi per il progetto "FurgoMytho": un furgone trasformato in studio radiofonico mobile per diffondere inclusione e comunità. Patrocinio dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Sarzana.