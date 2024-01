Spostata? No, resta e... raddoppia. Pianazze contro l’azienda dei rifiuti

"Abbiamo chiesto la delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti a Groppoli, invece ci troviamo di fronte all’autorizzazione di un ampliamento di 2500 metri quadrati". Amarezza e delusione tra gli abitanti delle Pianazze, dopo un momento di sollievo durato ben poco. L’antefatto è l’approvazione in consiglio comunale di un documento della maggioranza consiliare, con cui veniva garantita la delocalizzazione della ditta Specchia, collocata alle Pianazze in località Groppoli, che si occupa di smistamento rifiuti, posta a poche centinaia metri dalle abitazioni. Una convivenza difficile che sembrava destinata a cessare. Invece in una recente riunione gli abitanti sono stati informati dall’amministrazione, alla presenza della sindaca Monica Paganini e alcuni tecnici, che è stata concessa l’autorizzazione ad un ampliamento di più di duemila metri quadrati della stessa azienda, praticamente il raddoppio dell’attuale struttura. Giovanni Bocca, ex assessore arcolano, interviene chiedendo precisazioni su ciò che riguarderà l’ampliamento. "La delocalizzazione, approvata in consiglio comunale – spiega Bocca – è stata anche sbandierata pubblicamente durante un’assemblea pubblica organizzata dal Pd di Arcola. Durante l’ultimo incontro civico tra comitato Pianazze e amministrazione, dove siamo stati informati dell’ampliamento, a precisa domanda al tecnico comunale presente su cosa poteva fare l’azienda, la risposta è stata che essendo un immobile di categoria D quindi artigianale-industriale, con una semplice Scia avrebbe potuto fare quel che voleva. Appare chiaro a tutti che ad oggi, non esiste alcuna possibilità di delocalizzare l’azienda". A questo si aggiunge un altro disagio vissuto dal quartiere che è stretto nella morsa tra una zona residenziale diventata artigianale e con il tempo industriale, e la ciminiera Enel che li sovrasta da decenni e per il quale avevano richiesto al Comune di Arcola che si facesse portavoce delle loro preoccupazioni "Anche in questo caso – conclude Bocca – siamo stati informati che non è stato organizzato alcun tavolo tecnico".

Cristina Guala