Sportello Filca Cisl per lavoratori edili

Nuovi servizi nella sede della Fnp Cisl di Arcola, in via Aurelia Nord 49. Ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30 saranno presenti gli operatori della Filca Cisl Liguria, la Federazione italiana dei lavoratori delle costriuzioni e affini di cui è segretario generale per la regione Andrea Tafaria. L’obbiettivo, spiega il sindacato, è quello di offrire ancora più servizi in un territorio che sta crescendo e sta offrendo occasioni importanti nel campo dell’edilizia, con le tante opere in programma che possono dare nuova qualificata occupazione. Negli uffici di Arcola i lavoratori potranno trovare patronato e assistenza fiscale, oltre che un punto di riferimento per i pensionati della Val di Magra. Il nuovo servizio rappresenta "un esempio importante di continuità associativa tra i lavoratori diretti che raggiungono la quiescienza con la federazione dei pensionati".