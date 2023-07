Spiaggia per persone disabili Anche il Pd parte all’attacco Ancora tanti disagi per l’utenza

"Con che faccia tosta, superata la metà di luglio e con picchi di temperature che sfiorano i 40 gradi, l’amministrazione può definirsi soddisfatta se nella spiaggia per disabili è arrivata parte dell’attrezzatura mancante?". Così la consigliera Beatrice Casini (Pd) che lo scorso 24 aprile aveva protocollato una richiesta di accesso agli atti volta ad approndire la vicenda del mancato risarcimento dei danni (che da perizia ammontano a 14.250 iva esclusa ) alle attrezzature che l’asociazione Pro disabili aveva riportato a seguito della tempesta dello scorso 18 agoto e a comprendere in che modo l’amministrazione Ponzanelli avesse intenzione, durante questa stagione balneare, di provvedere alla gestione della porzione di litorale attrezzta ad accogliere persone con bisogni speciali, ha replicato a Sara Viola, assessore sarzanese alle politiche sociali. Proprio martedì mattina, nella porzione di spiaggia limitrofa all’Oasi è arrivata parte dell’attrezzatura che il Comune ha ordinato qualche tempo fa da una ditta dell’Emilia Romagna. A riferircelo è stata Michela Bolzoni, sorella di Carlo - un ragazzo con disabilità che da alcuni anni frequenta la spiaggia di Marinella -, che aveva contattato la redazione de "La Nazione" il giorno precedente per segnalare diverse criticità con cui gli utenti, a estate inoltrata, erano e per il momento sono ancora costretti a dover fare i conti.

Le piazzole in cemento disponibili nella spiaggia accessibile ai disabili sono 6, su un totale di 30 famiglie che ne necessitano, la doccia calda manca per via della caldaia rotta e la pedana per accedere al mare è interrotta: queste solo alcune delle problematiche sollevate dalla nostra lettrice. "Alla fine di aprile l’amministrazione aveva affermato che la spiaggia per disabili sarebbe stata fruibile e attrezzata a partire dalla terza settimana di giugno - ha commentato la consigliera Casini -. Sappiamo tutti che così non è stato, ma con tutti i disservizi e i disagi che questi comportano a persone fragili e con la tensostruttura che deve ancora arrivare, definirsi soddisfatti non mi sembra sia una cosa possibile". E la consigliera dem ha concluso: "Purtroppo non si può far altro che evidenziare la difficoltà di questa’amministrazione nel gestire le spiagge di Marinella. Lampante il caso dei 270 metri di spiaggia libera che ancora sono privi di docce e del servizio di pulizia". L’assessore Sara Viola, da noi contattata per una replica, ha preferito non rispondere al Pd.

Elena Sacchelli