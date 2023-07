Spiaggia per disabili, cittadini e assessore a confronto: "Criticità e voglia di migliorare"

Marinella (Spezia), 22 luglio 2023 – Quella di ieri, a Marinella, è stata una mattinata all’insegna del dialogo, del confronto anche piuttosto acceso, ma soprattutto dell’ascolto. "La Nazione" a seguito delle reiterate polemiche sollevate da più parti sulla spiaggia accessibile a persone con disabilità ha colto l’invito lanciato dall’assessore Sara Viola e, insieme a lei, ha deciso di effettuare un sopralluogo sul posto. "I nuovi ombrelloni fanno poca ombra e la pedana per l’accesso in acqua è interrotta - ha esordito Drina Bavestrello -. Credo che sarebbe stato meglio riunirsi prima e capire insieme di cosa c’era realmente bisogno". A avanzare alcune osservazioni anche José Colli, papà di un bambino con bisogni speciali.

"Qui ci sono alcune sedie job, ma mancano le sedie mare, per intenderci quelle da regista - ha spiegato - che sono le più economiche e le più adatte per spostare i nostri ragazzi. Il gazebo che fino allo scorso anno era presente in spiaggia era un grande aiuto. Faceva tanta ombra e i ragazzi si riunivano qui sotto per socializzare". Per qualche minuto le voci si sono accavallate: ogni utente aveva la necessità impellente di avanzare le proprie problematiche e di essere ascoltato. L’assessore alle politiche sociali, con taccuino alla mano, ha appuntato ogni nominativo accompagnandolo al rispettivo recapito telefonico, poi è intervenuta. "Speravo che la caldaia oggi fosse già in funzione, ma abbiamo già contattato il tecnico e, in un paio di giorni, verrà sostituita. Si può sempre migliorare e vogliamo farlo, ricordiamoci però che questa è una spiaggia libera". "Anche se aggiungessimo altre piazzole - ha detto Armando Monfroni, uno dei gestori della spiaggia - il problema dei pochi posti disponibili rispetto all’utenza non sarebbe risolto, ma dobbiamo fare i conti con lo spazio che abbiamo. Il fatto che il Comune abbia acquistato l’attrezzatura è positivo e non appena arriverà la tensostruttura tante persone troveranno spazio qui"."Ho un certificato 104 comma 3 e deambulazione sensibilmente ridotta - ha invece affermato Iuna Locastro -. Quest’anno sono venuta 4 volte, 3 mi è stato detto che non ho diritto di stare qui in malo modo".

Chiaramente per gli utenti che ne fruiscono essere arrivati alla fine di luglio con una spiaggia ancora poco attrezzata è una sconfitta, ma dopo un acceso confronto il clima si è disteso e si è aperto spazio alla collaborazione. "La mia sensibilità e quella di tutta l’amministrazione verso questo tema è massima - ha chiarito l’assessore Viola -. Il nostro obiettivo è fare in modo che tutte le spiagge del litorale siano accessibili da tutti. Organizzerò delle riunioni cadenzate con le famiglie di ragazzi con disabilità per fare in modo che tutti siano ascoltati e che si possano trovare, insieme, le migliori soluzioni possibili". "I ghetti ci sono già stati e non devono esistere più - ha aggiunto Stefano Cecati (FdI) -. Io vengo qui e faccio el mio meglio, ben vengano le critiche costruttive, ma non le strumentalizzazioni da parte di chi qui non ha mai messo piede".