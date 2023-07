Spiaggia libera sotto controllo Partito il servizio di salvataggio dal Bagno Roma al Tramontana

Finalmente una buona notizia. Nei giorni scorsi per soccorrere alcuni bagnanti in difficoltà erano dovuti intervenire i bagnini provenienti da stabilimenti balneari confinanti, ma a partire da ieri anche nell’ampio tratto di spiaggia libera di Marinella che dal Bagno Roma si estende sino al Tramontana è stato attivato il servizio di salvataggio.

Come noto dopo i due bandi – il primo a titolo gratuito, e il secondo a fronte di un corrispettivo di 40 mila euro – emanati dal Comune per trovare un gestore cui affidare i 270 metri di spiaggia libera andati deserti, l’amministrazione ha deciso di procedere secondo priorità per cercare di garantire la fruizione della spiaggia in sicurezza ai bagnanti. Il primo passo è stato l’affidamento del servizio di salvataggio a due diverse cooperative. Fino al 15 settembre l’asd In The Box, a fronte di un corrispettivo di 13.527 euro, avrà l’onere di garantire il servizio giornaliero di salvataggio per 8 ore al giorno (dalle 10 alle 18) a copertura di un tratto di spiaggia di 80 metri, mentre la cooperativa Mare Sicuro dovrà invece garantire il servizio di una postazione di sorveglianza e salvataggio per 10 ore al giorno, dalle 9 e sino alle 19, tutti i giorni a fronte di un corrispettivo di 14.560 euro.

Come riferitoci da fonti interne a palazzo Roderio il prossimo step su cui si sta concentrando l’amministrazione è quello di affidare il servizio di pulizia ordinaria dell’arenile pubblico.

