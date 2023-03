“Spezzini per sempre” Un filo lega i racconti di quattordici autori

Prima presentazione, a cura di Annalisa Pellegrini, Alan Thomas Bassi e Beppe Mecconi, domani alle 18 alla biblioteca Arzelà di Santo Stefano Magra, della raccolta di racconti di 14 autori “Spezzini per sempre”, Edizioni della Sera. "Crocevia di partenze e ritorni, la provincia spezzina si fa in queste storie destino e salvezza – la presentazione del libro –, in cui la voglia di andare per mare e quella di restare coesistono. Un volume collettivo in cui amore e appartenenza si legano a doppio filo". Gli autori sono Alan Bassi (sua anche la curatela), Ido Beltrami, Maggy Bettolla, Marco Della Croce, Luigi Leonardi, Leonardo Ligustri, Beppe Mecconi, Corrado Pelagotti, Anna Rollando, Caterina Russo, Giorgio Tognoni, Marco Ursano, Alessandro Zaccuri, Cristian Zinfolino.