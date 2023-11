Spezzato un altro ramo. Transennati i parcheggi

Un secondo ramo caduto, da un secondo albero, a cinque mesi dalla fronda di pino che colpì l’operaio in pausa pranzo nell’area verde di via Porcareda al Ponte di Arcola, ferendolo gravemente. Questo il motivo delle transenne che inibiscono il transito pedonale e la sosta all’angolo del parcheggio del Penny Market, occupando una decina di stalli. A chiedere spiegazioni sulla situazione, in atto in realtà da un mese, sono stati i consiglieri di opposizione Gino Pavero e Brunella Righi: non risulta alcuna ordinanza in merito. "E’ stato effettuato un intervento in emergenza da parte dei vigili del fuoco – ha spiegato la sindaca Monica Paganini – per finire di rimuovere un ramo che si era spezzato di notte nel parcheggio. I vigili del fuoco si sono consultati con il comandante della polizia locale che ha predisposto la chiusura". I vigili del fuoco hanno consigliato di mantenere le transenne: l’albero da cui è caduto il ramo è vicino a quello che ferì l’operaio e si trova all’interno dell’area posta sotto sequestro dalla magistratura. "Abbiamo fatto richiesta per entrare nell’area sequestrata per tagliare questa seconda pianta – ha aggiunto Paganini – ma il pubblico ministero ci ha risposto che non possiamo entrare e non possiamo tagliare la pianta, in attesa che il Ctu depositi la perizia". Intanto il Comune ha presentato la perizia di parte e ha interdetto precauzionalmente la porzione di parcheggio auspicando che al più presto il pm consenta di entrare. L’assenza di un’ordinanza deriva dal fatto che non c’erano macchine da rimuovere e l’interdizione è avvenuta su indicazione dei vigili del fuoco.

Cristina Guala