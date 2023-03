Spettacolo teatrale per il Dantedì

Si celebra sabato il “Dantedì”, giornata nazionale dedicata all’Alighieri e celebrata in Italia ogni 25 marzo, data riconosciuta come inizio del viaggio della Divina Commedia. Sabato alle 18, dunque, il Comune di Castelnuovo ospita lo spettacolo “Dell’arte contagiosa: Purgatorio, Canto VIII La preghiera serale Corrado Malaspina” nato da un progetto letterario teatrale che coinvolge 31 Comuni liguri, realizzato dall’associazione culturale Arte in scena. Appuntamento nella sala convegni del centro sociale di Molicciara a ingresso libero. Ci sarà anche la mostra “La Commedia dantesca nell’arte” e ai presenti verrà donato il volume “Dante Alighieri, il sommo poeta”. Sabato verrà dato il via alla terza edizione del concorso “Dillo a Dante!” che coinvolge i ragazzi e tutti coloro che vorranno partecipare con un componimento poetico.