Spazio mamma pronto a riaprire

A partire da venerdì 9 febbraio riprende l’attività “Spazio mamma”, un progetto organizzato e gestito dall’associazione “La famiglia” che, nei mesi scorsi, ha dato vita nella sua sede di via Cadorna 24 ad uno spazio dedicato alle giovani mamme. Si tratta di un luogo molto bene attrezzato, con tappetone, cuscini e giochi. Di fronte a un buon caffè, le mamme partecipanti possono incontrare persone competenti, conversare, sentirsi libere di fare domande, di parlare di cose che stanno loro a cuore e, soprattutto, di sentirsi accolte. Gli operatori che si sono resi disponibili a interloquire con le mamme, di volta in volta, sono numerosi: piscologo, infermiera pediatrica, naturopata, musicoterapista, nutrizionista, neuropsicomotricista, pediatra, medico del 118, pedagogista. Per informazioni e per prenotazioni (obbligatorie), si deve chiamare il numero 393.1479654.