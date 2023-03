Spazi fotografici Al via i corsi

Riprendono i corsi di base organizzati dall’associazione "Spazi Fotografici". Le lezioni si terranno nelle giornate del 22, 25 e 29 marzo e saranno tenute dal professionista Davide Marcesini. Si inizia con la teoria partendo dagli aspetti basilari di gestione della fotocamera gli elementi utili alla costruzione di una buona immagine nelle tre puntate, intense e consecutive. Punto di vista, inquadratura, esposizione, messa a fuoco, scatto, cenni di archiviazione. Sul campo, nella giornata di sabato, la giornata strutturata per imparare facendo e mettere in opera i concetti base. Infine la terza puntata, il mercoledì successivo, in cui rivedere insieme tutte le immagini eseguite, analizzarne pregi e difetti, ricevere indicazioni su come migliorare, anche autonomamente. Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati: per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected] oppure telefonare al 366-2075313.