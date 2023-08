Spaccio di coca in pieno centro Piazza Jurgens e via della Pace Presi con la droga e denunciati

Seduti sulla panchina con in tasca la cocaina. Non stavano chiacchierando al fresco i due marocchini che l’altra sera sono stati controllati dagli agenti della squadra volante di Sarzana insospettiti dalla coppia appartata all’interno dei giardini di piazza Jurgens vicino alla stazione ferroviara. Quando i due uomini, M.A di 60 anni e N.E.H di 35, hanno visto avvicinarsi gli agenti hanno iniziato a tenere un atteggiamento nervoso rifiutandosi di alzarsi per seguire gli operatori all’auto di servizio per gli accertamenti. Il più giovane dopo aver ceduto all’invito dei poliziotti ha poi tentato con una veloce mossa di far sparire 4 involucri plastificati gettandoli a terra. Il reperto è stato raccolto e successivamente analizzato risultando essere cocaina per un totale di 2 grammi. Il marocchino aveva anche 100 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. N.E.H. è risultato irregolare e è stato accompagnato in Questura per procedere allla denuncia per reati in materia di stupefacenti e violazione delle leggi sull’immigrazione.

Sempre gli agenti della volante hanno notato nel viale della Pace un uomo che alla vista dell’auto di servizio ha iniziato accelerare il passo e una volta affiancato ha gettato a terra 6 involucri termosaldati di cocaina. Anche il trentenne marocchino E.O.A senza fissa dimora e neppure documenti è stato denunciato per reati in materia di stupefacenti e violazione delle leggi sull’immigrazione.

m.m.