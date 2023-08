Spacciatrice di hashish Donna di cinquant’anni finisce davanti al giudice

Dovrà comparire davanti al giudice in Tribunale a Spezia il 12 settembre la cinquantenne Stefania Luggeri arrestata l’altro pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Sarzana perchè trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e migliaia di euro in contanti. Dopo la convalida del fermo giudiziario alla presunta spacciatrice sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa del processo. La donna è finita nei guai qualche giorno fa quando i militari diretti dal capitano Luca Panfilo si sono presentati nella sua abitazione nella frazione di Marinella. Da tempo avevano sospetti sui giri che si verificavano nella casa e così sono andati a verificare. Sul principio la donna aveva consegnato ai carabinieri un quantitativo minimo di hashish che infatti non li ha affatto convinti.

E così sono spuntati quasi 700 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in panetti da un etto ciascuno più altro quantitativo già confezionato. Inoltre i carabinieri hanno trovato 9mila euro e altro materiale del quale la donna non ha saputo fornire spiegazioni. Oltre al sequestro della merce e del denaro che, secondo gli investigatori potrebbe essere frutto dell’attività criminosa, la donna è stata condotta in caserma a Sarzana per ulteriori accertamenti. Si è poi presentata accompagnata dall’avvocato del foro spezzino Mirco Battaglini in Tribunale di fronte al pubblico ministro Raffaele Giumetti e il giudice Marta Perazzo. La Luggeri, che è incensurata, ha quindi ottenuto gli arresti domiciliari in attesa del processo già fissato al 12 settembre. Da qualche tempo i carabinieri della compagnia di Sarzana stavano monitorando la zona e in particolare i movimenti della donna. Quando sono arrivati alla porta di casa non hanno quindi agito soltanto in base all’istinto ma ben rafforzati da qualcosa di concreto. E infatti non si sono arresi alla consegna del primo, irrisorio rispetto alla reale portata, quantitativo di hashish ma hanno insistito nella richiesta ricevendone dalla donna, un quantitativo davvero importante che ha fatto scattare l’arresto.

m.m.