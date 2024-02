Spacciatore arrestato dai carabinieri, deve scontare oltre 2 anni

Sarzana, 29 febbraio 2024 – Dopo minuziose indagini, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, hanno individuato ed arrestato uno spacciatore di 34 anni. L’uomo, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine sarzanesi per precedenti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato mentre si nascondeva in un’abitazione di Tresana, nella provincia di Massa, ospite di alcuni connazionali. Risultava destinatario di un provvedimento di cattura spiccato il 12 dicembre 2023 dalla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Massa, dopo la sentenza divenuta definitiva, che lo ha condannato alla pena di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 14.000 euro. L’uomo, unitamente ad altri 2 connazionali, era stato al centro di un’intensa attività di indagine condotta sempre dagli stessi militari di Sarzana nel 2021, che avevano monitorato e documentato numerosi episodi di spaccio avvenuti a Ponte Taverone di Aulla, dal 2018 al 2021. Al termine delle investigazioni era stato arrestato il 21.06.2021 in esecuzione di un ordine di custodia emesso in prima istanza dal gip della Spezia, poi confermato dal gip di Massa per la cessione continuata di sostanze stupefacenti a 18 diverse persone. Il 27.01.2022 la sentenza del Tribunale di Massa con la condanna a 3 anni – cui vanno detratti 7 mesi e 20 giorni di reclusione già scontati – divenuta definitiva il 12.12.2023. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Massa. Marco Magi