Sostegno didattico agli studenti. Riparte il progetto organizzato dal Pci

E’ ripartito il progetto di sostegno didattico organizzato dalla Federazione spezzina del Partito Comunista Italiano. Il piano di aiuto scolastico agli studenti delle classi primaria e secondaria di primo grado aperto inizialmente alla sede del partito di Santo Stefano Magra si è allargato anche al centro sociale ’Barontini’ di Sarzana. Le lezioni tenute da insegnanti qualificati si terranno a offerta libera ed in base alla disponibilità ed alla richiesta degli alunni, nei giorni di lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 16 alle 19 alla sede ’Francesco Profiti’ della Federazione spezzina del Partito Comunista Italiano in via Cisa a Santo Stefano di Magra e al ’Barontini’ di Sarzana. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la mail: [email protected] oppure telefonare al numero 334-2902555.