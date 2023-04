Sospettato di spaccio picchia i carabinieri

Ha preso a botte i carabinieri che lo stavano controllando perchè sospettato di aver appena ceduto un dose di droga a un "cliente" appena fermato. Il marocchino è stato quindi arrestato e ieri mattina è comparso il Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. Il giudice Garofalo ha convalidato l’arresto effettuato dai militari della compagnia di Sarzana e il pubblico ministero Casseri ha chiesto il divieto di dimora fino all’udienza che è stata fissata il 18 aprile.

L’arrestato Mustapha Faiq di 38 anni in Italia senza fissa dimora aveva scelto un bar alla periferia di Sarzana come sede operativa dei suoi traffici illeciti e l’altra sera i carabinieri impegnati in un controllo del territorio hanno visto uscire dal locale un uomo e insospettiti lo hanno seguito fino alla sua abitazione nel territorio di Luni. Alla vista dei militari è apparso nervoso ed ha quindi ammesso di aver appena acquistato della cocaina indicando il fornitore e il luogo della vendita.

I carabinieri sono quindi tornati al locale fermando il marocchino per sottoporlo al controllo e verificare le indicazioni ricevute ma la reazione è stata inattesa. Ha infatti colpito i due militari, un uomo e una donna, provocandogli contusioni alle spalle, ginocchia e alle mani ritenute guaribili, dopo la visita al pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana in 5 giorni.

Il sospetto dunque era più che fondato infatti Faiq era in possesso di 17 dosi, per un totale di 13,97 grammi, di sostanza risultata poi essere cocaina pronta per lo spaccio. Non senza fatica l’uomo è stato quindi condotto in caserma a Sarzana per il disbrigo dei verbali e dove ha anche trascorso la notte nella camera di sicurezza in attesa di comparire in Tribunale a Spezia per la direttissima che ha convalidato l’arresto operato dai militari.

m.m.