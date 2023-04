Sos per micio Plinto Mascotte del museo

La mascotte dell’area archeologica e amico della famiglia che lavora al Museo di Luni è sparito. Da qualche giorno, infatti, Plinto, il gatto adottato dal personale del museo, non si fa più vedere e per questo è stato lanciato un appello, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili a ritrovarlo. Il docile micio è abituato a vivere nell’ufficio, quindi potrebbe essere uscito e aver perso l’orientamento o potrebbe anche essersi accasato da qualche parte. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0187 66811 o 348 574050.