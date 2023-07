Sos alla Regione: serve un milione per l’ampliamento del parcheggio

Un milione di euro per ingrandire il parcheggio della Fontanazza a Vezzano capoluogo. L’amministrazione comunale di Vezzano chiederà alla Regione Liguria un contributo per intervenire sul parcheggio della Fontanazza e ampliarlo, così da aggiungere posteggi in una zona del centro storico dove la difficoltà di trovare uno spazio per le auto spesso ‘spinge’. fin troppo. alla sosta selvaggia lungo la strada.

L’obiettivo infatti è la sicurezza e anche dare un servizio alla cittadinanza che da tempo richiede più posteggi, questo era tra i punti fondamentali dell’elenco triennale degli ambiti di intervento di Rigenerazione Urbana insieme ad altri quattro cardini territoriali del comprensorio comunale di Vezzano: il recupero della pavimentazione della via sotto il Prato, il recupero del complesso immobiliare nello stesso spazio della tenuta su via Verdi, la pavimentazione della via Montallegro, i percorsi storici di Vezzano Inferiore. Il progetto esecutivo dell’ampliamento del parcheggio, dopo un lavoro di verifica sul luogo, anche dal punto di vista idrogeologico è già pronto e porta la firma dell’ architetto Maura Ferrari, comporta una spesa complessiva di 1.183.532,80 euro.

Una cifra importante che ha fatto ragionare sulla realizzazione suddivisa in lotti di cui il primo è relativo ad una spesa complessiva di 620 mila euro, più agevole, anche ai fini della richiesta di finanziamento che può rientrare nel Piano degli Interventi della Liguria per l’annualità 2024: la richiesta di finanziamento, l’importo massimo ammissibile è di 250mila euro, dovrà avvenire entro il 31 luglio, in caso di concessione di contributo, che sarà richiesto tramite la piattaforma informatica, alla differenza mancante per raggiungere la somma definitiva, il Comune di Vezzano farà fronte mediante l’accensione di un mutuo.

Cristina Guala