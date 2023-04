Sono riaffiorate le antiche mura Stop al cantiere per i sottoservizi Ora al lavoro ci sono gli archeologi

Le vecchie mura del borgo erano state coperte dal camminamento e sono rimaste nascoste alla vista ma non alla storia. Le mappe infatti riportavano i segni dell’antichità che puntualmente sono riemersi durante la fase di scavo finanziata dall’amministrazione comunale di Luni per riqualificare il borgo collinare di Nicola. E così le operazioni da poco iniziate si sono dovute immediatamente interrompere quando le pale meccaniche hanno riportato alla luce diversi manufatti.

Sin dall’inizio dell’apertura del cantiere per realizzare rete di sottoservizi e alla nuova pavimentazione il Comune ha dovuto far presenziare gli interventi da personale della Soprintendenza proprio perchè era prevedibile che nel corso degli scavi qualcosa potesse riemergere. E così è stato. Il primo lotto dei lavori da poco avviato è stato sospeso per consentire agli archeologi di eseguire i necessari approfondimenti e catalogare i reperti. Quindi per non lasciare uno scavo aperto e per impedire il passaggio pedonale all’interno del borgo sono stati installati camminamenti in legno. Una situazione indubbiamente di disagio, anche dal punto di vista estetico, che l’ente spera di risolvere al più presto.

L’intervento inserito nel nuovo piano delle opere è suddiviso in due lotti il primo dei quali già finanziato con fondi di bilancio mentre i sottoservizi sono a carico di Acam Iren e Italgas. Una situazione che non ha mancato di sollevare le lamentele dei residenti. Il borgo di Nicola è sempre molto visitato dai turisti e la "rivoluzione" del selciato interno non è certamente un buon biglietto di benvenuto. "E’ stato ritrovato un muro sotterraneo risalente all’epoca precedente la costruzione del borgo, in corrispondenza della porta di accesso – ha spiegato il sindaco Alessandro Silvestri –. Quindi si è reso necessario sospendere l’intervento proprio per consentire un adeguato approfondimento archeologico che dovrà datare il manufatto. Ci auguriamo che le operazioni possano essere svolte con tempismo per ridurre al minimo il disagio. Il lavoro era necessario perchè in questo modo verrà creata una nuova rete di collegamento idrico, gas, acque bianche e nere e un cavidotto interato per la telefonia. Insomma si tratta di un miglioramento importante per i residenti oltre a quello visivo che consisterà nella posa della pavimentazione in sintonia con il materiale posizionato in altre vie. La ditta ha posizionato una passerella per rendere meno disagevole il transito di residenti e turisti. Chiediamo pazienza assicurando il massimo impegno e abbiamo sollecitato la veloce ripresa dei lavori sperando che possano essere terminati prima della stagione estiva".

Massimo Merluzzi