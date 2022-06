Sono ancora tanti i dubbi sulla morte di Nevila Pjetri

Sarzana (La Spezia) 6 giugno 2022 -Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di Nevila Pjetri la giovane donna trovata morta l’altra notte sull’argine del torrente Parmignola al confine tra i Comuni di Sarzana e Luni. Gli inquirenti hanno allargato il raggio delle indagini non soltanto nella zona di Marinella dove la trentenne si prostituiva da diverso tempo ma anche nella vicina Toscana dove risiedeva insieme al marito, a quanto pare ignaro della vita della donna. I carabinieri non escludono nessuna pista. Vogliono risalire agli ultimi contatti che la donna può aver avuto prima di salire sull’automobile del suo assassino. Nevila Pjetri potrebbe essere stata uccisa con un colpo di pistola di piccolo calibro sparato da distanza ravvicinata oppure con un punteruolo almeno stando alle prime dichiarazioni fornite. Ma sarà l’autopsia eseguita dall’anatomopatologa Susanna Gamba a stabilire la dinamica del delitto.