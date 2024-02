Sonia Pellacani ha ballato al Superbowl

Rientra da Las Vegas dove ha ballato all’Halftime show del cantautore e ballerino Usher per il grande evento mondiale del Superbowl, unica italiana presente. La ballerina professionista Sonia Pellacani, nata a Vezzano, figlia del presidente del Vezzano calcio Alberto Pellacani, domani alle 16 sarà protagonista di un incontro nella sala polivalente Civitico in via Verdi dove presenterà il suo libro "Tutto d’un fiato", con letture degli attori Tina Iovine e Bruno Liborio e balli di Nicole Resta. Sonia è esempio di determinazione e passione, scrive di lei Giulio Scatola, art creators e coreografo: "Sono sicuro che la sua storia sarà un grande esempio di coraggio per i lettori. Sognare è importante e con tanta volontà, lavori duro e un pizzico di fortuna si può arrivare a fare grandi cose". Nel libro Sonia racconta i suoi passi nella danza, dalla passione al sogno che diventa realtà, dalle lezioni di danza in Liguria, ai viaggi, dal Portogallo alle Filippine e quindi in America. E poi le audizioni, le borse di studio, gli spettacoli con i big della musica , quali Vasco Rossi ma anche Michael Bublè, dal Cirque du Soleil fino a Lady Gaga.