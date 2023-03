Soluzione in attesa del Civic center La Pa avrà la sede estiva a Marinella "Disponibili i locali della scuola"

di Anna Pucci

Il punto di soccorso avanzato estivo a Marinella verrà assicurato anche quest’anno e in futuro avrà una nuova sede di tutto rispetto grazie alle opere che saranno realizzate nell’ambito del Pinqua, il programma innovativo per la qualità dell’abitare. Lo assicura Barbara Campi, assessore all’urbanistica e lavori pubblici, replicando all’allarme lanciato alcuni giorni fa dal Pd.

La tempesta di vento dell’agosto 2022 aveva gravemente danneggiato la struttura comunale nel retrospiaggia che durante i mesi estivi veniva utilizzata come succursale della pubblica assistenza Misericordia & Olmo per il primo soccorso e come base per le ambulanze, tipicamente nei mesi di luglio e agosto. Già lo scorso anno, dunque, la Pa aveva portato a termine la stagione in condizioni di fortuna: il manufatto era stato dichiarato inagibile e tale è rimasto. Ebbene, per la stagione alle porte l’amministrazione ha messo a disposizione i locali della scuola che oltretutto si trovano – sottolinea Campi – ancora più vicini alla spiaggia dedicata alle persone speciali. Per il futuro, ci sarà il Civic center che verrà realizzato nell’ambito del Pinqua.

Campi si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Come al solito il Pd di Sarzana è distratto e non si accorge, o fa finta di non accorgersi, di ciò che accade in città, neppure dopo averlo discusso in consiglio comunale. Al posto della vecchia struttura, inadeguata, che ogni estate faceva da base temporanea alla Pa è già prevista la realizzazione del Civic Center di Marinella grazie ai fondi del Pinqua che il Pd ha cercato di boicottare chiedendo al Ministero di ripensare i 15 milioni di finanziamento".

Il Civic center fa parte della fase Urba4 del Pinqua con un investimento di circa 390 mila euro. Al momento esiste il progetto di fattibilità: sarà una struttura leggera in acciaio e legno con impianti alimentati da energia solare, grazie a pannelli posizionati sopra la vecchia copertura del parcheggio delle ambulanze. Sarà collegato alle altre sedi comunali con portali interattivi.

Conclude l’assessore: "Con il Pinqua sarà possibile riqualificare Marinella e il suo patrimonio edilizio residenziale pubblico, le sue reti tecnologiche, la fognatura, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano, una nuova passeggiata a mare, il nuovo Civic Center e la riqualificazione della scuola". Campi sottolinea che "la Pa è stata coinvolta nel lavoro importante e partecipato cominciato alla fine del 2020 per la redazione del Pinqua, insieme alla Consulta, associazioni, categorie e sindacati. Il Pd può star tranquillo: è finito il tempo in cui una frana, un crollo, un edificio con problemi strutturali restavano abbandonati a vita senza soluzioni".