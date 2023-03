Solidarietà alla preside che ha richiamato ai valori antifascisti

Il Parentucelli Arzelà di Sarzana – molti docenti, il preside, altri dipendenti – ha espresso solidarietà alla dirigente dello scientifico ‘Da Vinci’ di Firenze Annalisa Savino che aveva richiamato gli studenti ai valori dell’antifascismo dopo l’aggressione subita da alcuni ragazzi ed era stata accusata dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara di un allarme ingiustificato sui rischi neofascisti. "Come cittadini della città di Sarzana e della Val di Magra che credono fortemente nel ruolo della scuola pubblica come veicolo di valori costituzionali e, quindi, indiscutibilmente antifascisti – scrivono nella petizione –, intendiamo esprimere la nostra piena e pubblica solidarietà alla dirigente del liceo Buonarroti Annalisa Savino. Riteniamo che il richiamo alle istituzioni democratiche – per raggiungere le quali tanto la città di Sarzana ed il territorio della Lunigiana tutta ha dato in termini di lotta resistenziale – alla base della lettera inviata agli studenti rappresenti il perno della funzione educativa e formativa che ogni giorno ci si attende dalla scuola in tutte le sue componenti: insegnanti, studenti, collaboratori, alunni, genitori. Tacciare questi fondamenti come posizioni ‘di parte’ o ‘politiche’ fa un grave torto alla storia di questo paese e ai valori costituzionali che lo sostengono. Condanniamo l’uso della violenza come strumento politico soprattutto quando agito tra giovani davanti alle scuole che, invece, dovrebbero ogni giorno coltivare una sana dialettica del confronto in difesa di diritti e libertà. Auspichiamo che non vi sia alcuna reprimenda nei confronti della dirigente Savino, ma piuttosto si affronti con fermezza e serietà il pericolo neofascista che si annida fra gli studenti e nella nostra società".