Soccorso a Punta Bianca, finisce contro gli scogli. Ragazza portata al "San Martino"

Ameglia (La Spezia), 3 luglio 2023 - La scogliera è tornata fruibile dalla scorsa settimana dopo gli interventi di messa in sicurezza del sentiero che scende da Punta Bianca effettuati dal Comune di Ameglia che ha così revocato l’ordinanza di divieto di passaggio. I turisti quindi approfittano del via libera per trascorrere qualche ora in un tratto di costa tra i più suggestivi del Comune di Ameglia tenendo conto della chiusura ancora in atto della spiaggetta di Punta Corvo.

Ma la piattaforma di Punta Bianca soprattutto nelle giornate di mare agitato può trasformarsi in una pericolosa insidia soprattutto per i non esperti e conoscitori della zona. E così ha rischiato davvero grosso una ragazza di Salsomaggiore arrivata di buon mattino scendendo dal sentiero che ha però concluso la sua giornata all’ospedale San Martino di Genova dove è stata trasportata in elicottero. I soccorsi sono scattati quando la ragazza, con grande fatica e apprensione, è riuscita a risalire sugli scogli dopo il bagno. Le onde però hanno reso particolarmente impegnativa la risalita e infatti la giovane di 24 anni è stata sbalzata più volte contro la scogliera riportando diversi traumi e escoriazioni su tutto il corpo. Gli amici hanno lanciato il messaggio di aiuto ai soccorritori e sul posto è arrivato il gruppo del soccorso alpino e speleologico Liguria con una squadra composta anche da due infermieri, i militi della Croce Rossa Italiana sezione di Ameglia con sede a Fiumaretta e i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori.

La ragazza è stata quindi medicata e stabilizzata. Ma tenendo conto della distanza tra la scogliera e la strada per ridurre i tempi e agevolare le operazioni di controllo in ospedale è stato chiesto l’aiuto dell’elicoterro Drago dei vigili del fuoco. La ragazza è stata quindi issata con il travicello, operazione assicurata dalla presenza degli specialisti che hanno reso sicuro il recupero, per poi trasportarla al San Martino di Genova. La giovane è rimasta sempre cosciente ma aveva riportato diverse ferite e per questo è stato ritenuto dai sanitari il trasferimento urgente all’ospedale del capoluogo ligure.

La scogliera di Punta Bianca è sempre molto suggestiva ma altrettanto insidiosa nelle giornate di mare agitato perché le onde rendono difficile la risalita dall’acqua con il rischio, come è accaduto alla turista, di sbattere contro i massi e di essere risucchiati dalla corrente.