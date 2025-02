Smaltimento delle acque piovane. Finita la prima fase in via Ex Pulga

Lavori in corso ad Ameglia: si è conclusa la prima fase degli interventi in via Ex Pulga, un intervento strategico per migliorare il sistema di smaltimento delle acque piovane e prevenire gli allagamenti. Nel dettaglio è stata rimossa la vecchia condotta, non più idonea alla portata d’acqua e installata una nuova di maggiore sezione per migliorare il deflusso verso la stazione di sollevamento. L’importo è stato di 26.151 euro, la ditta esecutrice Sana srl di Sarzana. I lavori non sono terminati, ma proseguiranno nelle prossime settimane con la seconda fase dell’intervento, che interesserà via Don Minzoni, nella zona di Cafaggio.

Conclusa anche la messa in sicurezza del cimitero di Ameglia, dove è stata approvata la progettazione per l’ampliamento. L’intervento, affidato alla ditta Vanora srl, ha riguardato il restauro della copertura e dei prospetti delle strutture edilizie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e preservare il decoro del luogo. L’importo complessivo delle opere è stato di 89.513 euro, destinati alla manutenzione straordinaria delle coperture e offrire un cimitero più sicuro per la comunità, spiegano dal Comune.

I prossimi interventi riguardano il processo di ampliamento del cimitero amegliese, un progetto fondamentale per garantire una maggiore disponibilità di spazi. La progettazione e direzione lavori sono state affidate all’architetto Federico Ferrari, l’importo complessivo è 74.868 euro.

Restyling anche dell’area verde di via Manzoni, nella frazione di Ameglia Cafaggio, dove sono stati istallati nuovi tavoli con sedute in plastica riciclata, resistenti e sostenibili. La sistemazione del sito, dal costo di circa 10 mila euro, rientra in un più ampio impegno per la valorizzazione degli spazi pubblici, offrendo ai cittadini un’area più accogliente e funzionale per il tempo libero e la socializzazione.

