’Smaile’, la piazza a misura di bambini

Oggi ’Smaile’, 9ª edizione della manifestazione organizzata nel ricordo dei bambini Lorenzo Costantini e Filippo Ferraris e di Roberto Caponi, grande amico dell’associazione vicino al mondo della solidarietà. Una giornata per promuovere la ricerca e raccogliere fondi da devolvere alle associazioni Sapre e Famiglie Sma a sostegno dei bambini affetti da Sma. In piazza Matteotti dalle 19 a mezzanotte cantanti, ballerini, gruppi di musicisti e poi trucca bimbi, bancarelle di oggettistica e laboratori creativi. Dopo il successo della cena organizzata a giugno al centro sociale di Molicciara, con chef reduci da Masterchef, l’iniziativa rientra in città.