Skate, ricorso irricevibile Il Tar non era competente

Il Comune si è salvato in calcio d’angolo perchè il Tribunale Amministrativo della Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso non tanto per le ragioni esposte dal ricorrente ma per un difetto di giurisdizione. La controversia tra il privato e l’amministrazione comunale secondo il Tar deve infatti essere risolta dall’autorità giudiziaria ordinaria. La vicenda riguarda la richiesta di risarcimento e rispetto del contratto sottoscritto che l’impresa individuale Debora Anastasia Baratto ha presentato contro il Comune di Sarzana difeso dall’avvocato Fabio Cozzani dopo la concessione dell’area verde "Lucio Orio Musso" meglio conosciuta come Skatepark per la quale l’ente aveva aperto un bando nel tentativo di dare luce a una delle zone buie della città. E proprio a causa di questo procedimento giudiziario in corso l’area per anni è stata lasciata abbandonata prima ancora che iniziassero i lavori di demolizione di una parte della scuola "Poggi Carducci".

L’impresa che aveva partecipato e vinto il bando e dopo aver sottoscritto il contratto a febbraio 2017 si era ritrovata però esclusa perchè tra il progetto presentato e le esigenze del Comune emergevano differenze strutturali e soprattutto la presenza di un altro proprietario. Il piano di investimento proposto effettivamente presentava elementi di riqualificazione dell’area attraverso il recupero della funzione ludica per i più piccoli ed aggregativa per i giovani e gli adulti presentando l’installazione di strutture gonfiabili, di gazebi e altre strutture amovibili. Ma improvvisamente, dopo il deposito della Scia da parte dela vincitrice del bando, la questione si è complicata. A maggio dello stesso anno il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto della Scia, con la motivazione che non sarebbe assentibile la struttura chiusa (gazebo), e che non sarebbe possibile la realizzazione di una recinzione per inibire l’accesso ad una porzione di area che, per quanto di uso pubblico, è in proprietà di terzi. Da qui il ricorso al Tar chiedendo il riconoscimento del contratto di concessione e nel rispetto delle finalità del progetto presentato. Il difensore dell’imprenditrice inoltre ha cercato di far emergere la contraddittorietà dell’attività amministrativa, che, per un verso, attraverso il bando, ha incoraggiato la riqualificazione dell’area mediante il suo recupero ad attività ludiche e di aggregazione ma di contro ha inibito la realizzazione degli interventi.

Il Tar però ha fatto leva proprio sull’elento privatistico del contratto, ovvero la porzione di terreno sulla quale grava la proprietà di un cittadino. Il collegio, pur specificando di ignorare come possa il Comune di Sarzana concedere in uso un bene di proprietà privata altrui, ha ritenuto di non essere titolare del giudizio trasferendo la controveria all’autorità giudiziaria ordinaria e non amministrativa.

Massimo Merluzzi