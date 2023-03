Sinistra per Sarzana, è fatta I nomi in sostegno ai Cinque Stelle

E’ pronta anche la lista civica "Sinistra per Sarzana" che appoggia la candidata sindaca Federica Giorgi attuale capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale. Un gruppo che ha ricevuto il sostegno oltre che del movimento civico che da qualche anno fa capo a Valter Chiappini anche di Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi. Figurano oltre al capolista Valter Chiappini anche Riccardo Luciani, Pier Aldo Canessa, Elisa Civitelli, Clara Natale, Luca Basteri, Federico Nunzio Luci, Floriana Lichene, Paolo Bongiovanni, Fatmir Gjonpjetri, Oretta Meneghini, Alessandro Sgorbini, Laura Scantamburlo, Nicola Gianello, Giuliano Locchi e Sonia Bacinelli. La squadra di "Sinistra per Sarzana" condivide oltre all’obiettivo finale anche il point elettorale in piazza Matteotti con la candidata cinquestelle Federica Giorgi dove i simpatizzanti possono presentarsi per sottoscrivere le liste e garantirne la presentazione.