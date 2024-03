S’infiamma il dibattito politico : "Basta con gli attacchi infondati da parte di chi neanche vive qua"

"Le preoccupazioni per il futuro del nostro Comune aumentano quotidianamente nell’assistere al livello dell’attuale dibattito politico". Simone Regoli, attuale vicesindaco a Vezzano e coordinatore del Partito democratico, critica l’atteggiamento dei competitor di centrodestra: "Inaccettabili le ingerenze e i giudizi sprezzanti e offensivi nei confronti degli avversari politici". Regoli, vuole precisare le posizioni del Pd e del centrosinistra che, spiega, nel corso di mesi ha elaborato una precisa proposta politica e programmatica amministrativa, volta a caratterizzare il paese non solo nell’immediato ma anche con una connotazione e uno sguardo al futuro.

"È insopportabile ascoltare giudizi di chi ci accusa di lotte intestine all’ultimo sangue per una poltrona – sottolinea Regoli – e di essere degli incapaci che non hanno fatto niente nel corso degli anni. Specialmente quando le accuse arrivano da chi spera di poter utilizzare Vezzano per crearsi una carriera politica, da chi a Vezzano neanche ci vive, non conosce i nostri luoghi, le persone. Le accuse vengono da chi, proprio perché non ha alcun interesse al bene della nostra comunità ma solo al proprio e ad assecondare gli ordini che gli vengono impartiti, ha votato contro il mantenimento della scuola di Vezzano, pronto a qualsiasi cosa pur di compiacere ai propri capi politici che usano Vezzano soltanto come una pedina". Il nome non viene fatto, ma è chiaro il riferimento al capogruppo uscente della Lega, Jacopo Ruggia, oggi candidato sindaco di parte del centrodestra.

Il vicesindaco punta l’attenzione anche sul biodigestore che sarà costruito a Saliceti: "Le accuse vengono da tutte le forze politiche di centro destra che non hanno mai preso posizione per non contraddire il grande capo regionale sul problema del Biodigestore, da chi è talmente dialogante con la propria parte politica che pare ci saranno altre due liste di centro destra che si presenteranno alle prossime elezioni, e che, invece di fare proposte, si limita ad auspicare di unirsi tutti per mandare a casa qualcun altro".

E conclude assicurando che il centrosinistra è pronto: "Abbiamo preparato un ambizioso programma amministrativo, improntato al miglioramento dei servizi e allo sviluppo sociale e economico del territorio, e abbiamo pronta una squadra fatta di donne e uomini che condividono la stessa visione, pronti a mettersi in gioco alle prossime elezioni. A me preme solo contribuire a far tornare il Comune di Vezzano ad essere una grande e coesa comunità, orgogliosa delle proprie tradizioni, vogliosa di stare insieme e che guardi al futuro con serenità".