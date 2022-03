S’inaugura la prima panchina gialla della Liguria

Dopo la panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne, altre tre panchine saranno pitturate come gesto di partecipazione su iniziativa del Comune di Arcola. Era già stabilito di dipingere una panchina di giallo nello spazio verde di via Valentini sabato alle 11, per la sensibilizzazione verso l’endometriosi. Sarà la prima ’endopank’ della Liguria, la scelta della data non è casuale poiché ricorre la giornata mondiale dedicata alla malattia ginecologica che colpisce in Italia circa 3 milioni di donne di cui si occupa l’associazione ’La voce di una è la voce di tutte’ che sostiene l’importanza della diagnosi precoce. All’inaugurazione sarà presente la tutor per la Liguria, Lorita Longo e verrà distribuito tutto il materiale relativo alle attività organizzate dall’associazione tra cui una linea telefonica gratuita di supporto e sostegno per le donne affette da endometriosi 800189411, gestita da venti volontarie che rispondono ogni giorno, dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Un altro gesto, un altro ‘colpo’ di vernice si aggiungerà a questo. Tutti gli anni infatti l’amministrazione di Arcola aderisce alla giornata della consapevolezza dell’autismo, il 2 aprile, apponendo drappi blu alle finestre degli edifici comunali; quest’anno verrà pitturata di blu di una panchina con apposizione di una targa informativa, così come già fatto per la Giornata contro la violenza sulle donne (panchina rossa) e per la sensibilizzazione per l’endometriosi (panchina gialla). La panchina blu sarà nell’area verde Walter Tobagi di Romito Magra, dove si aggiungerà un’ulteriore panchina gialla rispetto a quella già deliberata, e sarà programmata una cerimonia d’inaugurazione.