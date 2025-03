Silvia Sangriso e il romanzo ’Nina’

Proseguono gli appuntamenti con l’autore al circolo arci di Castelnuovo Magra. Sabato pomeriggio, alle 17.30, sarà Silvia Sangriso a presentare, in dialogo con Irene Visentin, il suo romanzo ‘Nina’. Il libro d’esordio della scrittrice spezzina, classe ‘89, già finalista al premio Zeno 2025, racconta la storia di Nina, una ragazza alla soglia dei trent’anni che vive ancora con la sua famiglia e che è sull’orlo di una crisi. La morte del nonno la spinge a provare a dare una svolta alla sua vita e, ancora in cerca di un lavoro che la appaghi e di un amore che fatica a trovare, Nina sprofonda in un baratro in cui "la depressione diventa pulizia, la morte noia, il desiderio di un figlio un disegno da colorare, la libertà un vibratore a forma di fenicottero e l’amore un transformer". Con questo romanzo l’autrice conduce il lettore al centro del buco nero di noi stessi con una storia che addolora e poi guarisce, in un andirivieni concitato e struggente. Da cui però si può sempre ricominciare.