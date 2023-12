Sarzana, "Notti difficili tra risse e danni". Stop agli alcolici, blindati tre quartieri

Sarzana, 23 dicembre 2023 – Non è un bel quadro quello dipinto dall’ordinanza con cui la sindaca di Sarzana ha deciso di ’blindare’ il centro storico e i quartieri di Trinità e Crociata vietando, da oggi e fino al 31 gennaio nella fascia oraria notturna, dalle 21 alle 6 del mattino, non solo la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo ma anche, nelle aree pubbliche, la semplice detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo.

Un giro di vite certo non nuovo, sulla scia di provvedimenti già adottati in passato anche da amministrazioni comunali vicine, ma per giustificare il quale nell’ordinanza si offre la descrizione di un autentico far-west notturno al quale bisogna mettere freno. Una descrizione che supera, nei toni, persino le segnalazioni arrivate dai residenti.

Secondo l’ordinanza 33, infatti, il richiamo dei numerosi locali e circoli presenti nel centro storico e alla Trinità – oltre di negozi di alimentari nei quali è possibile l’acquisto di bevande da asporto – "ha incrementato il flusso di persone nelle ore serali, specialmente durante le festività natalizie, con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte".

Con conseguenze pesanti in termini di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano".

Non cose da poco, visto che l’ordinanza stessa elenca una sfilza di reati che si verificano nelle notti folli sarzanesi: "Risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d’ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse".

Oltre a "fenomeni di violenze tra gruppi di persone che hanno utilizzato, tra le altre cose, contenitori in vetro quali oggetti atti a offendere", gruppi che "sono risultati gravitare in prossimità di attività dove è possibile reperire bevande alcoliche". Insomma: va limitato il consumo di alcol e insieme il fenomeno dell’abbandono dei contenitori per bevande in vetro e metallo.

La sindaca, quindi, ha disposto le nuove regole per le ore notturne, che – come detto – riguardano lo stop alla vendita per asporto sia di alcolici che di bevande in genere in contenitori di vetro e di metallo. Resta consentita la somministrazione e il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche temporaneamente autorizzati. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita solo negli spazi oggetto di concessione. Negli stessi orari non è possibile sostare nelle aree pubbliche avendo con sè bevande alcoliche o anche bevande non alcoliche ma in in contenitori di vetro e metallo. I titolari delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli e degli esercizi artigianali presenti nell’area oggetto di questo ’lockdown’ sono ritenuti "responsabili della corr etta applicazione" delle disposizioni e "dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo".