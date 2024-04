Sicurezza idrogeologica. Ameglia, lavori al traguardo

Un primo passo verso la conclusione di un intervento milionario che ha modificato il profilo dell’ingresso a Bocca di Magra ma che consentirà al borgo marinaro così come alla frazione del Cafaggio una maggior sicurezza contro il pericolo idrogeologico. Sono infatti in dirittura di arrivo le grandi opere che negli ultimi anni hanno trasformato in un grande cantiere il tratto terminale del fiume Magra comprendenti gli argini bassi e la realizzazione della mega stazione di pompaggio. Un investimento, quest’ultimo, dal costo di oltre 6 milioni di euro messo a disposizione da Regione Liguria. Proprio per consentire la realizzazione della struttura che disciplinerà le acque del Canal Grande in caso di piena ma anche di un reticolo che scende dalla collina del paese è stata da tempo interdetta via Pisanello, trasformata in un’area di scavi e costruzione. Dopo una prima apertura pedonale nello scorso novembre, è stato ripristinata la viabilità nella sola direzione di uscita, sia verso Bocca di Magra e Montemarcello, che in direzione Romito Magra, ponte della Colombiera. I lavori dell’idrovora termineranno entro fine aprile. C’è stato un ritardo sulla precedente tabella di marcia dovuto sia a un cedimento della carreggiata che all’integrazione del progetto. Gli uffici regionali infatti hanno accolto il piano proposto dall’amministrazione comunale amegliese di coinvogliare nella stazione di pompaggio anche le acque di un torrente che scende dalle porte del paese di Ameglia.

"Ci siamo impegnati - spiega l’assessore regionale alla difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone - a ripristinare la viabilità nella zona del Cafaggio prima del periodo pasquale e ci avviamo alla conclusione di un cantiere complesso, con interventi sofisticati, che rientra nella più importante opera contro il dissesto di tutto l’estremo Levante. Un finanziamento di oltre 6 milioni ottenuto dalla Regione con il commissario di Governo Giovanni Toti che, insieme alla stazione di pompaggio, ridefinirà la capacità di resilienza dell’area. Nei prossimi giorni inoltre effettueremo un nuovo sopralluogo su tutti gli interventi in corso, tra cui la stazione di pompaggio. Anche gli interventi di arginatura bassa a Bocca di Magra si stanno avviando alla conclusione, così come nel caso del Canal Grande ad Ameglia. Due importanti opere terminate prima del periodo estivo". Massimo Merluzzi