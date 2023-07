Sicurezza idrogeologica a Luni Arriva il primo finanziamento Un milione per il Parmignola

Un nuovo importante tassello per completare il quadro della sicurezza idrogeologica del territorio di Luni. Un percorso di aiuti e ricerca di finanziamenti iniziato oltre dieci fa per riuscire a mettere mano a una zona che da novembre 2012 ha iniziato a lanciare preoccupanti segnali di usura. Dalla collina fino al principale corso d’acqua del Parmignola. Il Comune di Luni ha appena ricevuto, con decreto del ministero dell’interno registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, due importanti contributi per la messa in sicurezza del territorio. Il primo finanziamento di 1 milione e 32 mila euro riguarda la messa in sicurezza di un tratto del torrente Parmignola, mentre 590 mila euro sono stati stanziati per l’intervento di consolidamento del movimento franoso su Ortonovo paese, nell’area sottostante il parcheggio all’ingresso del borgo. Un problema questo che da tempo i residenti lamentavano.

"Si tratta di due opere fortemente volute da questa e dalle amministrazioni precedenti - hanno spiegato il sindaco Alessandro Silvestri e l’assessore Federico Sebastiani - finalizzate alla definitiva sistemazione di problematiche davvero molto sentite da tutti gli abitanti. Questi interventi, unitamente agli altri già finanziati grazie ai contributi della Regione Liguria consentiranno di effettuare un ulteriore passo in avanti verso la messa in sicurezza". Infatti il dipartimento di protezione civile dell’ente regionale ha sostenuto con importanti contributi i precedenti interventi sulla collina di San Rocco. "Vogliamo ribadire - concludono gli amministratori Alessandro Silvestri e Federico Sebastiani - la soddisfazione per l’importante ulteriore obiettivo raggiunto, che premia la capacità progettuale dell’amministrazione, sempre pronta a proporre progetti di grande interesse pubblico, che trovano approvazione e riscontro presso gli organi preposti alla concessione di finanziamenti. Ringraziamo quindi tutti gli uffici per il lavoro svolto quotidianamente anche nei periodi più difficili per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi del territorio ed in particolare, in questo frangente, l’ufficio grandi opere unitamente al suo dirigente ed al personale dipendente".

Massimo Merluzzi