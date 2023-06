Sicurezza idraulica del Parmignola, salvagente dalla Toscana: affidati gli interventi per il bypass

Luni (La Spezia), 7 giugno 2023 – Una grossa mano per raggiungere l’obiettivo della sicurezza idraulica nel territorio di Luni arriva dalla Toscana.

Infatti l’ente regionale ha affidato l’atteso intervento di realizzazione del bypass sotto il torrente Parmignola nella zona di confine tra Luni e Carrara. Una linea sottile, impercettibile per chi transita sull’Aurelia, ma che dal 2014 è un ostacolo alla sicurezza della zona di Settequartieri. Per due volte, nel 2012 e 2014 sempre a novembre, un gruppo di abitazioni, attività commerciale e anche un distributore di carburanti da allora mai più riaperto, ha dovuto fare i conti con la piena di acqua e fango del torrente Parmignola.

Un’onda anomala scesa in picchiata dalla collina che si è schiantata contro il sottopasso rappresentato dalla ferrovia e dal restringimento sul versante toscano allagando la piana. In questi anni la rete Rfi ha provveduto a rivedere il piano di propria competenza ma restava da mettere in sicurezza il tratto su Battilana nel Comune di Carrara.

I buoni rapporti di vicinato tra le due amministrazioni e anche i costanti solleciti da parte del Comune di Luni rivolti a Regione Toscana hanno portato alla svolta, importante, per entrambi i territori.

Sono stati infatti appaltati i lavori all’operatore I.Ge.Co Impresa General Srl e la stipula del contratto dovrebbe arrivare entro la fine del mese per poi dare il via ai lavori. A comunicare il buon esito della procedura al sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, è stato direttamente il dipartimento Difesa del suolo e protezione civile della Toscana.

"Si tratta di un intervento fondamentale – ha commentato il sindaco – che eviterà il rischio che il torrente in caso di piene improvvise possa esondare in corrispondenza dell’attuale sottopasso dell’Aurelia. In questo modo sarà posto definitivamente in sicurezza l’abitato di via Morucciola, della zona di Settequartieri e una parte dell’abitato nella frazione di Dogana. Naturalmente la buona notizia riguarda anche il tratto limitrofo di Battilana nel Comune di Carrara". Dopo i 2 milioni di euro ricevuti da Regione Liguria per la messa in sicurezza della frana in località Annunziata e di un parte del torrente Parmignola di competenza di Luni ma al confine con Sarzana, il mosaico degli interventi si sta completando.

Massimo Merluzzi